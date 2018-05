Benfica terá oferecido 40 mil euros a jogadores do Marítimo para perderem

A SIC chegou à fala com vários jogadores - sob anonimato - do Marítimo na época de 2015/16 e dá conta de que dois futebolistas do clube madeirense foram abordados para perder por empresários alegadamente ligados ao Benfica. O encontro em causa é referente à penúltima jornada de 2015/16, que os encarnados venceram por 2-0 na Madeira, e está a ser investigado pela Polícia Judiciária e Ministério Público.A estação televisiva, citada pelo Record , fez um reconstituição de uma das conversas entre intermediários e um jogador do Marítimo. "Sabes se vais jogar", questiona o intermediário, ao que o futebolista responde "acho que sim, se o treinador quiser". Por fim, o intermediário explica a sua intenção: "estamos aqui pelo Benfica e vamos oferecer dinheiro para não perder o jogo. Para não rematares, para não jogares como o habitual, e em troca damos 40 mil euros."A SIC adianta ainda que durante a semana que anteceu o jogo, em momentos diferentes, pelo menos três intermediários abordaram jogadores do Marítimo e que um deles foi César Boaventura.