Marco van Basten suspenso pela Fox Sports por brincar com saudação nazi

O antigo futebolista internacional holandês Marco van Basten foi suspenso por uma semana pelo canal televisivo norte-americano Fox Sports, por ter proferido, em tom de brincadeira, uma saudação nazi em direto.

O antigo avançado, campeão europeu pela Holanda em 1988, já pediu desculpa por ter dito 'sieg heil', logo após a emissão de uma entrevista a um treinador alemão.





Marco van Basten said ‘Sieg Heil’ after an interview with German coach Frank Wormuth of Heracles. Van Basten already apologized for his ‘joke’. #football #eredivisie pic.twitter.com/Pb9LhiWe9j