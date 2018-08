Marchisio deixa Juventus, o seu clube de sempre

Marchisio, de 32 anos e 55 vezes internacional, cumpriu praticamente toda a sua carreira na 'vecchia signora'.

O médio italiano Claudio Marchisio deixou a Juventus, clube ao qual chegou com sete anos, após rescindir amigavelmente o seu contrato, anunciou hoje o heptacampeão italiano de futebol.



Marchisio, de 32 anos e 55 vezes internacional, cumpriu praticamente toda a sua carreira na 'vecchia signora', que contratou esta temporada Cristiano Ronaldo e João Cancelo, à exceção da época 2007/08, na qual jogou no Empoli.



O médio, apelidado de 'pequeno príncipe", conquistou os sete títulos de campeão nacional consecutivos, entre 2011/12 e 2017/18, assim como quatro Taças de Itália, apesar de ter perdido a titularidade indiscutível na Juventus desde abril de 2016, quando se lesionou gravemente.



"Ter podido acompanhá-lo durante a sua carreira e tê-lo descoberto um pouco mais campeão dia após dia foi um privilégio e uma honra. E será um prazer continuar a segui-lo, qualquer que seja a camisola que vista. Porque nós sabemos disso, o branco e preto vão ser sempre uma parte dele e da sua história. Obrigado por tudo Claudio", escreveu o clube, no seu sítio oficial na Internet.