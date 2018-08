Sporting, detentor do troféu, inicia a defesa do título frente ao Marítimo.

Os três "grandes" já conhecem os adversários da fase de grupos da Taça da Liga, ditados pelo sorteio realizado esta sexta-feira. O Sporting, detentor do troféu, inicia a defesa do título frente ao Marítimo.



Grupo A

Benfica

Rio Ave

Aves

P. Ferreira



Grupo B

Sp. Braga

Tondela

Setúbal

Nacional



Grupo C

FC Porto

Chaves

Belenenses

Varzim



Grupo D

Sporting

Marítimo

Feirense

Estoril







As 16 equipas procuram qualificar-se para a final four da competição, que será disputada nos dias 22, 23 e 26 de Janeiro de 2019, no Estádio Municipal de Braga.