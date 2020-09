O Presidente da República foi hoje ao hotel em que a seleção portuguesa de futebol está instalada no Porto dizer aos jogadores que "desconfinem tudo e expludam" frente à Croácia, no arranque da Liga das Nações.

"Disse aos jogadores que há quatro razões que explicam porque têm de se exceder. Primeiro, o defender o título, segundo, defender o título no sítio onde foi ganho, no Porto, terceiro, por termos calhado num grupo muito difícil, e, por último, disse aos jogadores, depois de tanto tempo de confinamento, uns mais do que outros, para que desconfinem tudo. Que expludam e, com ou sem Ronaldo, que façam tudo para ganhar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas à porta do hotel em que a comitiva da seleção portuguesa está instalada, no Porto.

Marcelo confirmou ainda que vai estar no Estádio do Dragão a assistir ao encontro da primeira jornada do Grupo 3, que será disputado à porta fechada, devido às restrições impostas no combate à pandemia da covid-19.

O Portugal-Croácia começou às 19h45 com arbitragem do italiano Davide Massa.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.