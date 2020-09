Liga das Nações: Portugal bate Croácia por 1-0 ao intervalo

A seleção portuguesa de futebol chegou ao intervalo a vencer a Croácia por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, no Porto.

Depois de acertar três bolas nos 'ferros', Portugal conseguiu chegar ao golo aos 41 minutos, através de um pontapé de fora da área de João Cancelo, que apontou o seu quarto tento pela principal formação das 'quinas'.

No outro encontro do agrupamento, a França está a vencer na Suécia por 1-0, graças a um tento de Kylian Mbappé, apontado também aos 41 minutos.