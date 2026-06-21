Manuel João Vieira: "Nos jogos de Portugal uso Old Spice. E desodorizante, para aquilo não cheirar mal..."

Ex-candidato à Presidência da República quer Jorge Jesus e Mourinho à frente da Seleção Nacional

Músico, artista plástico e ex-candidato à Presidência da República, Manuel João Vieira tem uma forma muito peculiar de ver o futebol. Diz que o jogo da Seleção Nacional com a RD Congo foi "fraquito" e pede alterações para o encontro de terça-feira, não no onze, mas nas leis de jogo. Quer ver Portugal com 22 jogadores, dois guarda-redes e três bolas em campo.

Mundial 2026 O Mundial segundo... Manuel João Vieira Ex-candidato à Presidência da República

Que lhe pareceu o primeiro jogo de Portugal? Ficou desiludido?

Como toda a gente, acho que foi fraquito. Portugal tem de começar a jogar com 22 jogadores se quiser ganhar, para ficarmos em superioridade numérica.

Mas sabe que isso não é possível...

Tem de se fazer leis novas. Nós estamos acima da FIFA, somos portugueses, estamos acima de qualquer instituição mundial. Portugal já foi grande no hóquei em patins e tem de ser grande no futebol.

Mas não é suficientemente grande neste momento?

Tem de ser maior. Com uma presidência mais efetiva, o Presidente da Republica tem de puxar pela Seleção. Temos de jogar com dois guarda-redes. A palavra impossível não é portuguesa, senão não tínhamos conquistado o mundo na altura das descobertas.

E que espera deste segundo jogo, frente ao Uzbequistão?

Espero que os portugueses consigam pôr mais uns homens em campo, que cada um valha por dois, para derrotarmos os uzbeques. É uma equipa da antiga União Soviética, pode haver surpresas, não sei... Não tenho visto os jogos do Uzbequistão. Temos um problema, o nosso treinador é espanhol...

Acha que isso pode ser um problema?

Pode vir a ser.

Porquê?

De Espanha nem bom vento nem bom casamento.

Nem bom treinador?

Não quero alongar-me mais sobre essa questão. Se é uma seleção nacional... Há muitas equipas com selecionadores estrangeiros e isso é errado. Temos treinadores que não são maus.

Tem alguma preferência?

Precisávamos de dois treinadores. Jorge Jesus, porque precisamos de Deus e da Virgem Maria, e Mourinho, para treinar.

Para ver os jogos, prefere o cachecol ou a camisola da Seleção?

Nem um nem outro, estou em casa, ninguém me está a ver. Para fazer a barba uso Old Spice.

Porquê? É uma superstição?

Porque não? Tenho um resto na casa de banho. E uma coisa que nunca uso, desodorizante. Para aquilo não cheirar mal. O jogo será onde?

Em Houston, no Texas.

Houston we've got a problem. Uma coisa interessante era haver alguém que colocasse mais duas bolas em campo, para equilibrar o jogo. E Portugal devia ser a única equipa a poder marcar em fora de jogo. A jogar assim, ganhávamos.

Portugal pode ser campeão do Mundo?

Poder pode, mas não sei se vai.

Porquê?

Precisávamos que todos os portugueses se concentrassem mentalmente em controlar a bola, a menina de couro, para ela entrar entre os postes da baliza adversária. Como dizia Bobby Robson, "football and goal, football and goal".

Foi assim que ganhámos o Europeu de 2016?

Não quero entrar por esses caminhos de magia negra...