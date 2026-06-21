Francisco Conceição quer Portugal com a "faca nos dentes" frente ao Uzbequistão

O extremo de 23 anos salientou que a equipa não aplicou a estratégia que tinha para a primeira partida.

O extremo Francisco Conceição afirmou hoje que Portugal tem de ter a "faca nos dentes" no jogo com o Uzbequistão, na segunda jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, referindo que é necessária melhor qualidade de jogo.



Francisco Conceição MIGUEL A. LOPES/LUSA

"No Mundial o erro tem de ser mínimo. Não ganhámos o primeiro jogo e agora temos a faca nos dentes por que temos de ganhar o próximo. Vamos tentar melhorar. Com a atitude do primeiro jogo e melhorando a qualidade acho que conseguimos ganhar", disse em conferência de imprensa no Gardens North County District Park, em Palm Beach, o local de estágio de Portugal durante o Campeonato do Mundo.

O extremo de 23 anos, que entrou ao intervalo no empate frente à República Democrática do Congo (1-1), na estreia no torneio, salientou que a equipa não aplicou a estratégia que tinha para a primeira partida.

"O nosso futebol é sempre ofensivo, não executámos bem o plano e sabemos que a forma de jogar não foi a melhor. Temos de tentar corrigir para o próximo jogo", frisou.

O jogador dos italianos da Juventus, que soma 18 internacionalizações e quatro golos, já sabe que o estreante Uzbequistão vai apostar numa linha de cinco defesas e na componente defensiva, cabendo a Portugal conseguir destabilizar essa organização.

Francisco Conceição sabe que seleções como o Uzbequistão querem chegar ao Mundial e demonstrar que têm qualidade para se bater com as melhores seleções, explicando que Portugal tem de "igualar essa vontade e atitude".

"Antes de dar uma resposta, é mostrar a nós mesmos que temos capacidade de reagir. Nós queremos que este momento passe rápido", frisou.

O jogador natural de Coimbra, e que fez a formação no Sporting e no FC Porto, garante que o grupo sentiu a má entrada no torneio e quer dar já uma resposta.

"Sentimos na pele que o trabalho não foi feito da melhor forma, mas a pressão está presente e estamos habituados a isso. Cabe a nós dar resposta no próximo jogo", referiu.

O extremo afirmou ainda que a seleção lusa tem qualidade para vencer os dois próximos jogos do Grupo K e confessou que tem preferência por jogar na direita do ataque, apesar de estar disponível para responder ao que o selecionador Roberto Martínez lhe pedir.

"A minha posição preferida é na direita, onde me sinto melhor, mas se o treinador achar que é para jogar na esquerda, não tem problema nenhum. Mas acho que rendo mais na direita", defendeu.

A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 (18:00 de Lisboa), numa partida que será dirigida pelo marroquino Jalad Jayed.

O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.