Benfica mais perto do título feminino de hóquei em patins ao golear o Gulpilhares

Encarnadas detêm a hegemonia do hóquei em patins feminino desde a temporada de 2012/13.

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O Benfica venceu este domingo o Gulpilhares, por 7-0, no primeiro jogo da final do play-off do campeonato feminino de hóquei em patins e ficou a apenas um triunfo da revalidação do título nacional da modalidade.



Equipa feminna do Benfica a uma vitória do título nacional José Gajeiro

Com a goleada sobre o Gulpilhares no arranque da final do play-off do campeonato, as encarnadas, que detêm a hegemonia do hóquei em patins feminino desde a temporada de 2012/13, estão a um triunfo do 13.º título nacional consecutivo.

Dois golos de rajada marcados por Maria Sofia Silva e Raquel Santos, no início da partida, estabilizaram o Benfica em termos emocionais que partiu para uma exibição demolidora.

O Gulpilhares até podia ter aberto o ativo por Rute Santos, antes do Benfica ter marcado, mas depois dos dois golos sofridos, nunca conseguiu lidar com a eficácia das encarnadas na finalização.

A formação de Paulo Almeida dominou a primeira parte e chegou ao 3-0, aos 16 minutos, num desvio certeiro de Sofia Moncóvio.

Na segunda parte, as encarnadas voltaram a revelar grande poderio no ataque, construindo a goleada com mais quatro golos, dois de Maria Sofia Silva, que chegou ao hat-trick na partida, um de Raquel Santos e outro de Sofia Moncóvio.

Pela primeira vez numa final do campeonato feminino de hóquei em patins, o Gulpilhares chegou à Luz motivado por uma época de crescimento, reforçada pela conquista do título nacional feminino de sub-19, mas não conseguiu igualar a consistência apresentada pelas campeãs nacionais.

A equipa de Vítor Hugo terá que se transfigurar no segundo jogo, no próximo sábado, 27 de junho, em Gaia, para empatar a final e sonhar pelo menos com o terceiro jogo do campeonato nacional feminino de hóquei em patins, agendado para 28 de junho, novamente no pavilhão Fidelidade, na Luz.

Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz.

Benfica-Gulpilhares, 7-0.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Maria Sofia Silva, 04 minutos.

2-0 Raquel Santos, 04.

3-0, Sofia Moncóvio, 16.

4-0, Maria Sofia Silva, 26.

5-0, Raquel Santos, 31.

6-0, Maria Sofia Silva, 39.

7-0, Sofia Moncóvio, 43.

Sob a arbitragem de Rodrigo Andrade e Carlos Almeida, as equipas alinharam:

- Benfica: Maria Vieira, Marlene Sousa, Aimée Blackman, Maria Sofia Silva e Raquel Santos. Jogaram ainda Lili Buchoux, Sara Roces, Sofia Moncóvio, Leonor Coelho e Inês Severino.

Treinador: Paulo Almeida.

- Gulpilhares: Daniela Araújo, Ana Fernandes, Ana Silva, Inês Gomes e Rute Santos. Jogaram ainda Mafalda Alho, Eduarda Leite, Matilde Azevedo, Mafalda Monteiro e Maria Branco.

Treinador: Vítor Hugo.

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 300 espetadores.