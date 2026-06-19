Criança de 3 anos atirada aos crocodilos em zoo britânico: um homem foi detido

Uma mulher saltou para o recinto dos répteis para tentar salvar o menino.

Um menino de três anos foi atirado aos crocodilos num jardim zoológico do condado de Cambridge, em Inglaterra, sofrendo ferimentos graves. A polícia deteve um homem de 30 anos, natural de Norfolk, que é suspeito de tentativa de homicídio. À partida não conhecia a vítima.



Um dos crocodilos do zoo Johnsons of Old Hurst/Instagram

Segundo a imprensa britânica, uma mulher saltou para o recinto dos animais para tentar salvar a criança; uma ambulância, um veículo de emergência de resposta rápida e um helicóptero estiveram no local.

O menino sofreu fraturas num braço e na pelvis, encontra-se numa situação crítica, mas estável, segundo adiantaram as autoridades. A família está a receber apoio psicológico.

O zoo fez saber que, "por respeito à família", o espaço dos crocodilos vai estar fechado "até ordem em contrário". "Os nossos pensamentos e preces estão com o menino e os seus familiares".

Um inspetor explicou, por sua vez, que as autoridades estão a falar com toda a gente que se encontrava no local, no sentido de apurar as circunstâncias do sucedido.

O Zoo Johnsons of Old Hurst tem mais de 100 animais, entre tigres, leões, ursos, suricatas e crocodilos. Estes últimos foram inicialmente adquiridos para se alimentarem dos restos de carne do talho, mas acabaram por se tornar num dos pontos de maior interesse para os visitantes.

O espaço oferece experiências que permitem às crianças ajudar os tratadores a cuidar de animais mais pequenos, ou outros pacotes, como 30 minutos a alimentar crocodilos e leões.