Guilherme Pinheiro era um dos elementos da direcção de Bruno de Carvalho.

Guilherme Pinheiro demitiu-se da SAD do Sporting. A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já emitiu um comunicado em que confirma a saída do administrador da SAD, responsável pela área do mercado de transferências.



Segundo o Record, a demissão deveu-se ao processo da transferência de Rui Patrício para Wolverhampton, que não avançou devido a Bruno de Carvalho. Pinheiro tinha acertado uma saída "a bem" de Patrício, mas o presidente leonino abortou o negócio.



"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado da renúncia apresentada pelo Senhor Dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro ao cargo de Administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD", lê-se no comunicado emitido pela CMVM.



Fonte próxima do clube verde e branco adianta à SÁBADO que a saída de Pinheiro não tem consequências imediatas na continuidade da direcção do Sporting, e que a sua saída se terá devido a "dificuldades de convivência".



Crise no clube marcada por várias demissões

Frederico Varandas, director clínico do Sporting, demitiu-se na sequência das agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting na Academia de Alcochete, a 15 de Maio.



De seguida, Bruno Mascarenhas afastou-se do Conselho Directivo do Sporting. O vice-presidente António Rebelo, o vogal Luís Loureiro e os suplentes Jorge Sanches e Rita Matos também abandonaram os cargos no Conselho Directivo.



Também vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar apresentaram a demissão, bem como a Mesa da Assembleia Geral. Contudo, Marta Soares afirmou mais tarde que não tinha formalizado a saída. A MAG marcou uma Assembleia-Geral destitutiva de Bruno de Carvalho para o dia 23 de Junho.