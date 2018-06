Jorge Jesus está a caminho da Arábia Saudita e prepara-se para "encher os bolsos". Depois de ser oficializado como o novo técnico do Al-Hilal esta segunda-feira, o Sporting confirmou em comunicado da CMVM a rescisão do ano remanescente de contrato que ligava Jesus aos "leões".

O técnico natural da Amadora irá auferir qualquer coisa como sete milhões de euros líquidos no clube saudita, além de prémios por objectivos a alcançar na próxima época que podem chegar aos dois milhões, segundo o Record. O seu contrato terá a duração de apenas um ano mas Jesus poderá prolongar a sua estadia em Riade por mais um ano se decidir accionar uma cláusula opcional de extensão do contrato. Assim, Jorge Jesus irá ganhar no Al-Hilal o que ganhava em dois anos no antigo clube, o Sporting, com um salário milionário que o coloca na elite dos treinadores mais bem pagos do mundo.

A cerimónia de assinatura do contrato de Jesus como novo treinador do Al-Hilal teve lugar em Zurique, na Suíça, e contou com a presença do presidente do clube, o ex-futebolista Sami Al-Jaber, e de Turki Al Al-Sheikh, xeique, conselheiro da família real saudita e Presidente da Autoridade Geral para o Desporto da Federação Árabe de Futebol e do Comité Olímpico.









Naquela que é a sua primeira aventura no estrangeiro, Jesus espera levar com ele um jogador que conheça bem para o clube recém-coroado campeão da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa desportiva, o técnico de 63 anos terá até pedido ao Al-Hilal um presente de boas-vindas: Islam Slimani, avançado argelino que passou pelo Sporting. Na equipa de Riade está também Carlos Eduardo, ex-Porto.

A revogação do contrato entre Jorge Jesus e o Sporting foi entretanto oficializada esta terça-feira. Os "leões", em comunicado enviado à CMVM, informam que a rescisão do ano que o técnico ainda tinha de contrato com o clube foi feita "por mútuo acordo" e com "efeitos imediatos".