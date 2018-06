Pelo menos três providências cautelares avançaram contra Bruno de Carvalho e o seu Conselho Directivo (CD). A Mesa da Assembleia Geral (MAG), liderada por Jaime Marta Soares, já tinha intentado uma acção para possibilitar a assembleia de destituição de Bruno de Carvalho no dia 23 de Junho.Hoje, darão entrada mais duas providências cautelares: uma para suspender as funções do Conselho Directivo e outra para anular as nomeações por este conduzidas, como a nomeação de uma comissão transitória da MAG e de uma comissão de fiscalização e a marcação de duas assembleias-gerais.Na terça-feira, Jaime Marta Soares confirmou que no dia 23 de Junho se realizará a Assembleia-Geral de destituição.Segundo o Diário de Notícias, os autores das duas providências cautelares que darão entrada hoje são sócios do Sporting ajudados por juristas que estão em contacto com a Mesa da Assembleia Geral. Nas próximas horas deve ser conhecida a decisão da primeira providência cautelar que pede a viabilização da Assembleia-Geral Extraordinária de dia 23.