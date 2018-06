Os elementos da Comissão Transitória da mesa da assembleia geral do Sporting, criada por Bruno de Carvalho, questionam por que motivos Jaime Marta Soares ainda está em funções apesar de se "’demitido’ em bloco" juntamente com a Mesa da Assembleia Geral e acusam-no de "incompetência e ilegitimidade", justificando que este já não se "encontra em exercício de funções.

Esta resposta, a que a SÁBADO teve acesso, surgiu depois de Marta Soares ter vindo confirmado que a Assembleia Geral marcada para dia 23 de Junho, com o objectivo de discutir a revogação de cada membro do Conselho Directivo por justa causa, se vai mesmo realizar.

A CT considera esta acção "ilegal" uma vez que a Mesa da Assembleia Geral se "’demitiu’ em bloco, mediante renúncia, conforme anúncio público do Presidente daquele Órgão Estatutário em diversos órgãos de comunicação social [Maio de 2018]". O organismo lembra também que a demissão dos membros da MAG e do presidente "não carece de aceitação – produz efeitos logo que é conhecida (nº1 do artigo 39º dos Estatutos do SCP)" e pergunta como é que Marta Soares ainda está a assumir tarefas como presidente da Mesa apesar de se ter despedido.

Na nota, acusam ainda a MAG de esconder a "justa causa" que poderia motivar a revogação do mandato dos membros do Conselho Directivo liderado por Bruno de Carvalho – "impossibilitando que os sócios do SCP se possam elucidar sobre o seu sentido de voto e, impossibilitando, também, os visados membros do Conselho Directivo de apresentarem a sua defesa".