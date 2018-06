"A gestão é feita a 23. Eles estão bem", ressalva, deixando claro que "todos têm os seus problemas" e que os atletas que estiveram no incidente em Alcochete, Gelson, William Carvalho, Bruno Fernandes e Rui Patrício, não estão "psicologicamente afectados".



Apesar disso, diz que não falou "com qualquer jogador sobre os problemas pessoais". "Confio nos meus jogadores", adianta.

O seleccionador de Portugal, Fernando Santos, garantiu esta terça-feira que os jogadores do Sporting estão "psicologicamente bem" e se encontram "iguais aos outros"."Vejo uma selecção muito empenhada, focada naquilo que vai ser o seu trabalho no campeonato do Mundo", considera, garantindo que tem "absoluta confiança na equipa", que tem "o mesmo nível da que foi campeã da Europa".Para Fernando Santos, somos candidatos ao título, "mas não somos favoritos"."Tenho uma equipa com 23 jogadores de grande qualidade. Contem connosco. Vamos deixar tudo em campo e fazer tudo para levar bem alto o nome de Portugal", remata.