"O clube 'blanco' reforça-se com um avançado que esta época foi uma das grandes sensações do futebol europeu", escreve o Real Madrid no seu sítio oficial na Internet, adiantando que o vínculo é válido por seis épocas, até junho de 2025.



Jovic, que chegou a defrontar o Benfica nos quartos de final da Liga Europa, saiu dos 'encarnados' para o Eintracht em 2017/18, com os alemães a ficarem com uma opção de compra na ordem dos seis milhões, a que acresceriam 20% de uma futura venda.



O sérvio chegou à Luz em 2015/16, proveniente do Estrela Vermelha, por cerca de 6,5 milhões de euros, mas, com poucas oportunidades, nunca se afirmou pelos 'encarnados', jogando apenas dois jogos na equipa principal.



A vinda para a Luz aconteceu no mercado de inverno de 2016, mas Jovic, na primeira época do treinador Rui Vitória, apenas fez cinco minutos na Liga e dois na 'Champions', alinhando prioritariamente na equipa B.



Na época seguinte voltou a ser pouco utilizado, com 11 jogos na equipa secundária, e apenas um jogo na Taça da Liga e outro no campeonato principal, novamente com poucos minutos.



Segundo a imprensa espanhola, a contratação de Jovic custou ao Real Madrid 60 milhões de euros (ME), um valor que deve representar um encaixe ao Benfica de cerca de 12 ME, aos quais acrescem os seis ME da opção de compra exercida pelo Eintracht.

