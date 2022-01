Luís Filipe Vieira assistiu à derrota do Benfica a convite da Liga

Ex-presidente do Benfica, acusado na Operação Cartão Vermelho, assistiu à derrota frente ao Sporting para a Taça da Liga num camarote particular, longe da tribuna de honra onde estava Rui Costa. Saiu do estádio sob escolta policial e insultado por adeptos.

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, surgiu este sábado de surpresa para assistir no Estádio Magalhães Pessoa à final da Taça da Liga, entre Benfica e Sporting. Acusado de crimes de burla, fraude fiscal e branqueamento de capitais que terão prejudicado o Benfica, no âmbito da Operação Cartão Vermelho, Vieira viu o clube que presidiu ser derrotado por 2-1.





camarote particular, longe da tribuna de honra, onde se encontravam os presidentes dos dois clubes, Rui Costa e Frederico Varandas, assim como o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes e João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto.





Segundo o Correio da Manhã, o ex-dirigente foi convidado pela própria Liga de Clubes, organizadora do torneio, a marcar presença este sábado em Leiria, naquela que foi a primeira vez que o antigo presidente das "águias", que deixou o cargo em julho do ano passado, surge publicamente num jogo do Benfica.Vieira viu o jogo numÀ saída do estádio, Vieira foi insultado por adeptos do Benfica e teve de ser escoltado pelo corpo de intervenção da PSP de volta até ao carro.