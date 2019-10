O FC Porto sofreu esta quinta-feira a primeira derrota no Grupo G da Liga Europa de futebol, ao perder em casa do Feyenoord, por 2-0, em jogo da segunda jornada.Jens Toornstra (49 minutos) e Rick Karsdorp (80) marcaram os golos dos holandeses, que somaram o primeiro triunfo e passam a somar três pontos, os mesmos de 'dragões', Rangers e Young Boys, que venceu na Escócia, por 2-1.Em 24 de outubro, o FC Porto recebe o Rangers na terceira jornada do Grupo G, visitando o conjunto escocês em 07 de novembro.