Lando Norris celebra Mundial de F1: "Agora sei o que o Max costuma sentir..."

Lando Norris era um homem visivelmente emocionado após se ter sagrado campeão do Mundo de Fórmula 1.



Lando Norris sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1 pela primeira vez

"Achava que não ia chorar mas... Foi uma jornada longa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à minha malta, toda a gente na McLaren, aos meus pais. Não estou a chorar... À minha mãe, ao meu pai. São aqueles que me apoiaram desde o início. Pareço um perdedor [por estar a chorar]... Sinto-me incrível. Agora sei o que o Max [Verstappen] costuma sentir e quero dar-lhe os parabéns, bem como ao Oscar [Piastri]. Foi um prazer correr convosco, aprendi muito. Foi um ano muito longo e conseguimos. Estou muito orgulhoso de toda a gente", começou por afirmar.

"É impossível não pensar [em tudo durante a corrida], mas é longa. Tudo pode acontecer na Fórmula 1 e continuei a dar o meu melhor. Nas últimas duas ou três voltas podia ter abrandado, mas quis lutar até ao fim. O Max e o Oscar não me facilitaram a vida ao longo da temporada, mas estou muito feliz".

"Não há muitas pessoas na Fórmula 1 que vivem o que eu vivi este ano e, por isso, estou muito feliz por todos. Mais pelos outros do que por mim... Muito muito feliz".

"Tem sido uma jornada muito longa com a McLaren. Estamos juntos há 9 anos, temos passado momentos muito difíceis e outros muito bons. Sentir que posso dar-lhes algo... Sinto que fiz a minha parte e estou muito orgulhoso de mim por isso, mas também estou muito orgulhoso por toda a gente que fiz chorar".

