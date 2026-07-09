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Justin Bieber junta-se ao elenco de músicos que vai atuar no intervalo da final do Mundial

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Espetáculo, ao estilo Super Bowl, terá 11 minutos de duração. Último jogo da competição acontece a 19 de julho em Nova Iorque.

Faltam precisamente 10 dias para o grande duelo que os fãs de futebol tanto esperam. A final do Mundial de 2026 acontece a 19 de julho, domingo, em Nova Iorque, nos EUA, e promete ser inesquecível. Para já, continua a ser uma incógnita as duas equipas que vão disputar o título, mas já é claro as estrelas musicais que prometem animar o intervalo da partida. Justin Bieber junta-se agora aos nomes anteriormente anunciados: Madonna, Shakira e o grupo de K-pop BTS.

Cantor Justin Biber vai atuar no intervalo da final do Mundial 2026
Cantor Justin Biber vai atuar no intervalo da final do Mundial 2026 Chris Pizzello/AP

De acordo com a BBC, os adeptos presentes no estádio e aqueles que ficarão colados aos ecrãs serão 'presenteados' por uma atuação de 11 minutos que contará ainda com a participação de Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel e o Coro PS22. As receitas do espetáculo ao estilo Super Bowl, que será organizado pelo vocalista dos Coldplay, Chris Martin, serão revertidas a favor do Fundo de Educação Global Citizen da FIFA que tem como objetivo angariar 100 milhões de dólares (87 milhões e meio de euros) para crianças de todo o mundo.

"O Campeonato do Mundo da FIFA une o mundo de uma forma que nada mais consegue", afirmou o cantor e compositor Justin Bieber, citado pela BBC News

Shakira foi a principal atração da cerimónia de abertura da competição no Estádio Azteca, na Cidade do México. A cantora colombiana interpretou o hino oficial do torneio "Dai Dai".

O Mundial de 2026 decorre no México, EUA e Canadá. A competição reuniu inicialmente 48 seleções. Portugal abandonou o Campeonato do Mundo depois de ter perdido contra Espanha nos descontos, não conseguindo passar aos quartos de final.

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