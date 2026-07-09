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Acordo total: Jorge Jesus apresentado amanhã como novo selecionador nacional

Record 13:05
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Treinador português sucede a Roberto Martínez.

As últimas arestas do acordo já foram limadas e Jorge Jesus vai mesmo ser o próximo selecionador nacional. O treinador português irá ser apresentado amanhã pela Federação Portuguesa de Futebol ( FPF), dia em que se assinala o 10 º aniversário da inédita conquista da Seleção no Europeu de 2016, em França.

Jorge Jesus
Jorge Jesus AP

Jorge Jesus, de 71 anos, será o sucessor de Roberto Martínez e vai assinar contrato até 2030, para comandar a equipa das quinas no Campeonato do Mundo que Portugal organiza nesse ano com Espanha e Marrocos. 

O treinador natural da Amadora, que na última temporada foi campeão da Arábia Saudita pelo Al Nassr, com Cristiano Ronaldo e João Félix, passará a lutar pela conquista de três provas em 4 anos na Seleção - Liga das Nações, Euro’ 2028 e Mundial’ 2026.

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