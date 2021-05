José Mourinho vai treinar a Roma na época 2021-2022

Treinador português substitui Paulo Fonseca no clube italiano, que anunciou a sua saída na manhã desta terça-feira. Este é o 10.º clube que Mourinho treina e a segunda passagem por Itália, depois de vencer a Liga dos Campeões e duas ligas italianas pelo Inter de Milão.

José Mourinho vai ser o treinador da AS Roma a partir da época 2021-2022, substituindo Paulo Fonseca no comando do clube italiano.







a saída de Paulo Fonseca no fim da época.









L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021





O anúncio da saída de Paulo Fonseca no final da temporada acontece após a derrota na primeira mão da Liga Europa, frente ao Manchester United, por 6-2 e de quatro jornadas sem vencer na Serie A, onde a Roma é sétima classificada, a nove pontos da rival Lazio, que ocupa o sexto e último lugar de acesso à Liga Europa.



Mourinho tinha deixado o Tottenham, em Inglaterra, a 19 de abril, após o anúncio do clube em juntar-se à Superliga Europeia. Os spurs ocupam o 6.º lugar da Premier League, tendo perdido a final da Taça da Liga e sido eliminados nos oitavos de final da Liga Europa.

