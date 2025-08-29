Sábado – Pense por si

Desporto

Convocados para apuramento do Mundial'2026: Mora fica de fora

Record 12:44
Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
As mais lidas

Roberto Martínez divulgou os convocados para os encontros com Arménia e Hungria, em setembro.

Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira os convocados da Seleção Nacional para os dois jogos de apuramento para o Mundial'2026. O primeiro encontro de Portugal será a 6 de setembro, frente à Arménia, enquanto que o segundo, diante da Hungira, está agendado para três dias depois, a 9 de setembro. De notar que os dois duelos serão disputados fora de casa. João Cancelo está de regresso e Mora fica de fora.

Roberto Martínez anuncia hoje os convocados para os jogos frente a Arménia e Hungria
Roberto Martínez anuncia hoje os convocados para os jogos frente a Arménia e Hungria

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Jose Sá e Rui Silva,

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, António Silva e Renato Veiga

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pote e Bernardo Silva

Avançados: João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo

Tópicos Futebol Desporto João Cancelo Portugal Gonçalo Inácio João Neves José Sá Cristiano Ronaldo
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Arte redentora

Estudos recentes demonstram que atividades artísticas – como desenho, pintura, escultura ou colagem – não só promovem a expressão emocional e a catarse, como induzem estados de relaxamento que reduzem os níveis de cortisol.

Menu shortcuts

Convocados para apuramento do Mundial'2026: Mora fica de fora