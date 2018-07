O INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) decidiu aproveitar o Mundial para alertar os seus utentes sobre as falsas emergências que levam ao recurso desnecessário às viaturas do serviço e o grande visado foi a estrela brasileira, Neymar.

Nas redes sociais do INEM, foi publicada uma fotografia do internacional brasileiro deitado no chão e queixando-se de uma falta sofrida. A imagem é acompanhada pela informação: "75,8% das chamadas para o 112 também não são emergências."









O Brasil defronta a Bélgica esta sexta-feira, às 19 horas, nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo na Rússia.