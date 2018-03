A jornalista brasileira Bruna Dealtry, do canal Esporte Interativo, foi beijada por um adepto durante a partida entre o Vasco e a Universidade do Chile, para a Copa dos Libertadores, a 14 de Março. "Não foi legal", disse a repórter, claramente apanhada de surpresa. Em Porto Alegre, três dias antes, Renata Medereiros estava a trabalhar no jogo Grémio-Inter. "Sai daqui, sua p***", disse-lhe um adepto do Inter, que a agrediu também.Dois casos que se tornaram motivo de debate, ganharam força e deram origem a um movimento liderado por jornalistas desportivas brasileiras, cujo objectivo é pedir respeito pelas profissionais de todas as áreas. "A ideia é dar uma resposta aos assédios e às situações recentes da Bruna e da Renata, que é também um pouco a história de todas nós, que já fomos assediadas nas redacções, nos estádios e sofremos violência nas redes sociais", explicou ao El País Brasil a jornalista da ESPN W Bibiana Bolson.Comentários violentos e ameaças de agressões e violações, tanto nas redes sociais, como nos estádios, são outros dos problemas enfrentados pelas jornalistas. Um grupo de cerca de 50 criou a campanha #DeixaElaTrabalhar, da qual faz parte um vídeo com relatos dos abusos sofridos. "A campanha é feita por jornalistas desportivas, mas queremos dar voz a mulheres de todas as esferas", garante Bolson, considerando que o vídeo é uma maneira de "incentivar as mulheres" a contarem as suas histórias.Para a jornalista da ESPN W, o silêncio é uma das "armas" de quem comete os crimes. "A omissão também machuca", reforçou.Alguns clubes levaram a cabo acções de sensibilização, aproveitando o Dia Internacional da Mulher, celebrado no passado dia 8 de Março. No jogo Atlético de Minas Gerais - Cruzeiro, os jogadores entraram em campo com uma faixa com o número de apoio à vítima, "Ligue 180". No relvado, esteve Maria da Penha Maia Fernandes que deu o nome à lei que criminalizou a violência doméstica no Brasil. Já nas bancadas, as adeptas levaram cartazes que não deixavam dúvidas: "O meu lugar é aqui".