Num vídeo publicado no Facebook, uma libanesa contou que dois arrumadores de carros a assediaram sexualmente na rua, insultou os egípcios em geral e assegurou que o país está cada vez pior.

A Procuradoria-Geral do Egipto ordenou este sábado a prisão preventiva de uma libanesa que insultou o país num vídeo publicado no Facebook. Mona Mazbouh estava de férias no Cairo, onde foi presa na quinta-feira.



O procurador-geral egípcio, Nabil Sadeq, determinou que mulher permaneça quatro dias em prisão preventiva para que seja investigada pelos insultos – que são puníveis por lei, segundo a agência oficial MENA.



Num vídeo de dez minutos, que se tornou viral nas redes sociais, a libanesa contou que dois arrumadores de carros a assediaram sexualmente na rua, queixou-se do comportamento dos condutores da Uber, insultou os egípcios em geral e assegurou que o país está cada vez pior.



Mona Mazbouh disse ainda sentir-se "feliz com o que está a fazer" o presidente do Egipto Abdel Fatah Al-Sisi com o povo, desejando que venha outro mandatário "mais injusto" para converter os egípcios em "mendigos".



Segundo o jornal Al Ahram, antes de ser presa a libanesa publicou outro vídeo em que pediu desculpas, afirmando que se tinha queixado apenas junto do seus contactos pessoas.