Desde esse momento que o superagente conquistou a confiança de clubes da liga inglesa, espanhola, russa e francesa.



Agora, a iminente transferência de João Félix para o Atlético de Madrid, num valor de 120 milhões, supera a venda de Hulk para o Zenit (60 milhões), que até à data é a maior venda do futebol português.





Entre as mais de 45 mil empresas portuguesas que exportam e geram riqueza para o País, a Gestifute, de Jorge Mendes, ocupa um lugar de elite. Desde 2004, o agente participou na entrada de 1131,8 milhões de euros para os cofres do F.C. Porto, Benfica e Sporting, de acordo com o Jornal de Notícias que cita dados do Instituto Nacional de Estatística.O primeiro grande negócio de Jorge Mendes ocorreu em 2004, quando Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho foram vendidos ao Chelsea. Para o mesmo clube foi o técnico José Mourinho, transferência que rendeu ao F.C. Porto seis milhões de euros. No mesmo ano, Deco foi para o Barcelona.