A transferência de João Félix para o Atlético de Madrid pode ser oficializada esta terça-feira. Segundo o Record, existe a possibilidade do jogador ser apresentado em Madrid e assim colocar "ponto final" no maior enredo do "mercado de Verão" até ao momento.

Aos 19 anos, o avançado vai passar a ser a quinta transferência mais cara do futebol mundial e o jogador português mais caro de sempre. Tudo indica que o Atlético de Madrid irá mesmo pagar os 120 milhões exigidos pelo Benfica - é o valor da cláusula de rescisão - para libertar o atleta.

O jogador, avança o Correio da Manhã, vai ganhar sete milhões líquidos por ano, ou seja, 19 mil euros por dia.



O empresário Jorge Mendes terá direito a 10% do valor da transferência e o FC Porto receberá 1,2 milhões de euros pelos direitos de formação do jogador.