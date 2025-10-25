João Diogo Manteigas confiante: "Estou aqui para ser presidente do Benfica já este ano"

João Diogo Manteigas, um dos seis candidatos à presidência do Benfica, falou aos jornalistas antes de votar no Estádio da Luz.

Tem conhecimento de problemas técnicos nas Casas do Benfica? "A única coisa da qual tenho conhecimento, e até já fiz um vídeo a apelar para que se tenha cuidado, é que nas Casas vai-se votar, entrega-se e retém-se o cartão de identificação, para poder votar e voltar, e depois recebe-se novamente. Já percebi que em algumas Casas não aconteceu e peço que cumpram".

Mas é uma situação preocupante? "Não, mas regras são para cumprir".

Estado de espírito para hoje? "Primeiro, um cumprimento para a BTV. Tenho muitas saudades vossas e gosto muito de vocês. Mas não quero saber que [as pessoas] gostem ou não gostem de mim. Não encontram isto em mais lado nenhum".

Ainda não anunciou um dos seus nomes fortes. Porquê? "Porque tem uma cláusula específica para estar aqui no dia a seguir a estar aqui connosco. Cumpro com os acordos que faço e foi esse que fiz. Foi por isso que anunciei o Julen Guerrero. Mas posso dar o perfil. Português, experiência internacional e nacional, vencedor da ligas jovens, tudo o que é experiência de formação experienciou e ganhou. É uma grande mais-valia para pessoas dentro do Benfica que já o conhecem".

Acha que vai haver uma 2.ª volta? "Acredito na 2.ª volta pela questão de votos. Muita gente a votar, muitos candidatos, e matematicamente acho que vai haver 2.ª volta".

Acha que convenceu os sócios? "Tenho mais de um ano de candidatura. Todo o feedback que recebemos foi amplamente positivo, até de sócios que não vão votar em nós. Agradeceram-nos. Defendemos a direção quando tínhamos de defender, os jogadores de futebol e das modalidades, estivemos sempre presentes quando nos solicitaram. Não nos deram tanto tempo de antena como nos estão aqui a dar hoje, mas não há problema nenhum. O Benfica sempre fez das fraquezas forças".

Sente que mais cedo ou mais tarde vai ser presidente do Benfica? "Estou aqui para ser presidente do Benfica já este ano".

Quem o acompanha? "O grande mandatário que me veio buscar pela mão, o vice-presidente da área jurídica, um senhor que o presidente da MAG entendeu que não podíamos apresentar da Comissão de Remunerações, ainda vai ter de me pagar um almoço para me explicar isso, e o resto das pessoas já votaram".

O que ouviu na fila? "Apoio. Sou jovem, mas sou irreverente e tenho muito benfiquismo para dar".