Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Noronha Lopes falou este sábado aos jornalistas à chegada ao Estádio da Luz para votar. "Que seja um dia de democracia no Benfica e que tudo corra com tranquilidade. É um clube extraordinário. Estamos a votar em todo o lado, em todos os cantos em Portugal, no estrangeiro, a dar uma demonstração da vitalidade e grandeza do nosso querido clube", disse o candidato.



Noronha Lopes e o fairplay entre candidatos «O que nos une é muito mais do que aquilo que nos separou»

O que lhe dizem os sócios? "É isso que sinto [que os sócios querem mudança]. Vou fazer as declarações depois de votar. Agora estou aqui com os outros sócios. Vamos estar aqui com tranquilidade e depois vou ter todo o gosto em falar convosco. Estou a sentir um grande ambiente e acho que não é só aqui [na Luz], é em todo o lado. Somos o maior clube do mundo e estamos a demonstrá-lo mais uma vez".

Muitos sócios já chamaram por si... "Tenho sentido isso um pouco por todo o país, mas estamos aqui a viver um dia de benfiquismo. O importante é que os sócios votem, independentemente do candidato. Mais uma vez, demos um sinal da grandeza e democracia no clube mais democrático do mundo".

Há fairplay entre candidatos? "Estamos em eleições, mas o que nos une é sempre muito mais do que aquilo que nos separou. A partir de amanhã, queremos estar unidos em torno do Benfica".

Acredita numa vitória à 1.ª volta? "Acredito convictamente, mas essa é uma decisão dos sócios".