Luís Filipe Vieira: "Este presidente tem quatro anos e as Casas ainda têm a minha fotografia"

Candidato destaca "vitalidade, paixão e amor ao clube" evidenciada pelo número de sócios que estão a votar.

Luís Filipe Vieira falou aos jornalistas depois de votar no Seixal."O grande investimento que o Benfica tem de fazer é precisamente aqui no Benfica Campus, é daqui que tem de partir toda a estratégia. Alguém tem de assumir, quem for o presidente, que todo o investimento terá de sair daqui. As grandes aquisições têm de passar por aqui. Temos de criar uma equipa com identidade à Benfica", disse.

E esse investimento passa pelo quê? "Passa por tudo o que está programado. O colégio, o hotel, a expansão do Seixal, e cada vez nos concentrarmos mais em termos capital humano do melhor que existe no país a trabalhar no Benfica para depois ser possível termos grandes atletas".

Rui Costa fez investimento alto... "Já não entro por aí. Na campanha eleitoral toda a gente falou do mesmo. Hoje é um dia feliz para nós, os benfiquistas responderam positivamente e com certeza vamos bater o recorde, talvez até do mundo".

O que significa esta afluência? "A nossa vitalidade, paixão e amor ao clube".

Quer deixar algum apelo? "O apelo já fiz. Votem bem".

A mudança pode ser mais positiva para si ou para outros candidatos? "Eu mostrei disponibilidade para terminar aquilo que comecei. Se me derem esse voto, saberei cumpri-lo".

Como justifica o carinho dos adeptos? "Estive aqui muitos anos e é lógico que as pessoas me conheçam. Fui eu que inaugurei esta casa. O que se passou na AG é que não se pode voltar a passar e, quem for presidente do Benfica, tem de assumir esse compromisso. Que aquelas AG passam a ser AG à Benfica".

Muita gente critica Rui Costa precisamente pela pouca atenção que deu às Casas. É algo muito importante na sua campanha? "Este presidente tem quatro anos e as Casas ainda têm a minha fotografia. É sinal que ninguém olhou para as Casas. E elas são muito importantes para toda a estratégia. Não é só na Luz que se fomenta benfiquismo. As pessoas que servem as Casas fomentam o benfiquismo diariamente. E isso é importante para o Benfica. Não se tem de oferecer algo às Casas. Tem de se dar importância".