Ciclista português falou sobre a sua agenda para o novo ano
João Almeida (UAE Emirates) vai falhar a próxima edição da Volta a França, o Tour. A informação foi divulgada pelo próprio este sábado no media day, dia em que também foi revelado que o ciclista português estará, em contrapartida, na Volta a Espanha e no Giro, em ambas as corridas como líder.
João Almeida falha Tour mas estará na Volta a Espanha e no Giro
"No Tour, sentes que estás num nível completamente diferente. Mas estou feliz por regressar ao Giro e por mudar um bocadinho as coisas. Vou ter a camisola rosa como objetivo, mas isto é algo fácil de dizer. O difícil é fazer...", referiu João Almeida, de 27 anos.
"Gosto de voltar ao Giro. Falei com os responsáveis da equipa sobre isso e eles deram-me a oportunidade", concluiu João Almeida, que regressa à corrida italiana depois do terceiro lugar conquistado em 2023 e isto depois de se ter 'mostrado' ao Mundo numa estreia incrível em 2020, quando andou 15 dias com a camisola rosa, terminando no quarto posto.
D resto, o calendário do ciclista de A dos Francos em 2026 voltará a passar por Portugal, onde participará na Volta ao Algarve, de 18 a 22 de fevereiro, como o próprio já tinha avançado a Record.
A época começará em Espanha, na Volta à Comunidade Valencia (4-8 fevereiro), seguindo-se então a corrida em solo nacional, para em março fazer o Paris-Nice (8-15) e Volta a Catalunha (23-29), isto antes de abordar o Giro (3-31 de maio). Em agosto fará a Volta a Burgos (5-9) antes da Vuelta /22 de agosto-11 de setembro), onde este ano foi segundo, atrás de Jonas Vingegaard.
Quem estará então com Tadej Pogacar na Volta a França será o prodígio mexicano Isaac del Toro, que após uma temporada de 2025 muito bem sucedida, e onde foi segundo no Giro. Aos 22 anos, vai estrear-se no Tour.
João Almeida não vai ao Tour em 2026 mas estará na Volta a Espanha e no Giro
Os governos devem instituir burocracias de inovação, constelações de organizações públicas que criam, fazem, financiam, intermedeiam e regulam inovação, suportando a estabilidade ágil do Estado empreendedor.
Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE mina a liberdade política e a soberania dos povos.