João Almeida não vai ao Tour em 2026 mas estará na Volta a Espanha e no Giro

João Almeida (UAE Emirates) vai falhar a próxima edição da Volta a França, o Tour. A informação foi divulgada pelo próprio este sábado no media day, dia em que também foi revelado que o ciclista português estará, em contrapartida, na Volta a Espanha e no Giro, em ambas as corridas como líder.



"No Tour, sentes que estás num nível completamente diferente. Mas estou feliz por regressar ao Giro e por mudar um bocadinho as coisas. Vou ter a camisola rosa como objetivo, mas isto é algo fácil de dizer. O difícil é fazer...", referiu João Almeida, de 27 anos.

"Gosto de voltar ao Giro. Falei com os responsáveis da equipa sobre isso e eles deram-me a oportunidade", concluiu João Almeida, que regressa à corrida italiana depois do terceiro lugar conquistado em 2023 e isto depois de se ter 'mostrado' ao Mundo numa estreia incrível em 2020, quando andou 15 dias com a camisola rosa, terminando no quarto posto.

D resto, o calendário do ciclista de A dos Francos em 2026 voltará a passar por Portugal, onde participará na Volta ao Algarve, de 18 a 22 de fevereiro, como o próprio já tinha avançado a Record.

A época começará em Espanha, na Volta à Comunidade Valencia (4-8 fevereiro), seguindo-se então a corrida em solo nacional, para em março fazer o Paris-Nice (8-15) e Volta a Catalunha (23-29), isto antes de abordar o Giro (3-31 de maio). Em agosto fará a Volta a Burgos (5-9) antes da Vuelta /22 de agosto-11 de setembro), onde este ano foi segundo, atrás de Jonas Vingegaard.

Quem estará então com Tadej Pogacar na Volta a França será o prodígio mexicano Isaac del Toro, que após uma temporada de 2025 muito bem sucedida, e onde foi segundo no Giro. Aos 22 anos, vai estrear-se no Tour.