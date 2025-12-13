Sábado – Pense por si

Desporto

Sporting regressa aos triunfos com goleada ao AVS

Lusa 13 de dezembro de 2025 às 22:51
As mais lidas

Sporting venceu o AVC por 6-0.

O Sporting regressou este sábado aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o AVS, por 6-0, em jogo a contar para a 14.ª jornada, com três jogadores a bisarem na partida

Sporting-AVS
Sporting-AVS EPA/MIGUEL A. LOPES

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os bicampeões nacionais marcaram por intermédio do colombiano Luis Suárez (32 e 53 minutos), do uruguaio Maxi Araújo (35 e 47) e do moçambicano Geny Catamo (37 e 90+3).

Com este triunfo, o Sporting, que na ronda anterior empatou com o Benfica (1-1), é segundo, com 35 pontos, menos dois do que o líder FC Porto e mais seis do que os 'encarnados', equipas que ainda vão jogar nesta jornada, frente a Estrela da Amadora e Moreirense, respetivamente.

Já o AVS continua no 18.º e último lugar da tabela, com apenas três pontos, sendo a única equipa ainda sem qualquer triunfo na prova.

Tópicos Futebol Sporting Clube de Portugal Geny Catamo Luis Suárez Lisboa Estádio José Alvalade
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Menu shortcuts

Sporting regressa aos triunfos com goleada ao AVS