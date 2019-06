O técnico português, que segundo o jornal, chegou acompanhado por um adjunto e pelo advogado Luís Miguel Henriques, deverá regressar a Portugal na quinta-feira, depois de assinar contrato de um ano com o clube, e de assitir a jogos com o Fluminense e CSA.



Jorge Jesus, que foi recebido por alguns adeptos, recebeu de Marcos Braz, representante do clube, uma camisola rubro-negra com o seu nome e número um nas costas.



O técnico português admitiu que as exigências que encontrará no Rio de Janeiro serão as mesmas que tinha quando orientou equipas em Portugal.



"Treinar o Benfica e o Sporting é o mesmo [que treinar o Flamengo]. Nessa comparação é igual. E as exigências são iguais: ganhar, ganhar e ganhar", referiu.



Jorge Jesus, que estava sem treinar desde janeiro depois de deixar os árabes do Al Hilal, foi anunciado como novo treinador do Flamengo em 01 de junho.



Em Portugal, Jorge Jesus orientou equipas como o Sporting de Braga, Benfica e Sporting.

O português Jorge Jesus admitiu este sábado, à chegada ao Rio de Janeiro , que a principal motivação para ir treinar o Flamengo foi o facto de o Brasil adorar futebol e do clube ser um dos maiores do país."A motivação passa essencialmente porque tenho consciência de que vim para um país que adora futebol, um dos maiores clubes do Brasil, se não o maior, que é o Flamengo. Durante minha infância ouvi falar muito do Flamengo. É isso que me atrai e por isso que tomei esta decisão", disse Jorge Jesus, citado pelo jornal Globoesporte.