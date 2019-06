Oficial: Saravia reforça FC Porto

É oficial: Renzo Saravia é o primeiro reforço do FC Porto para a temporada 2019/20. O lateral-direito foi anunciado pelo próprio emblema azul e branco, este sábado, numa nota na qual foi também adiantado que o defesa assinou um contrato válido até 2023.Nas primeiras declarações como jogador azul e branco, o defesa deixou patente a sua felicidade. "Falaram-me maravilhas deste clube", disse, ao Porto Canal.Formado no Belgrano, Saravia passou as duas últimas temporadas ao serviço do Racing, da Argentina, onde acabou por chamar a atenção dos dragões. Atualmente ao serviço da seleção das Pampas, em preparação para a Copa América, Saravia só estará livre para os dragões quando terminar a sua prestação na prova sul-americana, algo que, no limite, poderá acontecer apenas após 7 de julho, data da final.