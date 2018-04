O treinador do Sporting, Jorge Jesus, defende que a equipa reagiu da melhor maneira aos problemas que têm afectado o clube devido a problemas entre o presidente, Bruno de Carvalho, e os jogadores. "Os jogadores têm tido uma noção da responsabilidade, soubemos ultrapassar uma situação para a qual não estávamos preparados. Passámos com nota de excelência", disse na conferência de imprensa de antevisão da segunda-mão dos quartos-de-final da Liga Europa, frente ao Atlético de Madrid.

"A equipa está focada, como estava no jogo com o Paços de Ferreira. Só temos o objectivo de nos focarmos nas nossas tarefas, nos objectivos que ainda estão em aberto, em Abril", reforçou o técnico, que não dá a eliminatória por perdida apesar da derrota por 2-0 na primeira-mão.

"Nós acreditamos que é possível, desde o primeiro jogo. Este é o segundo, saímos em desvantagem de Madrid, mas acreditamos que é possível porque confiamos no nosso trabalho, porque sentimos que temos possibilidades, reconhecendo, como é óbvio, o valor do adversário", assegurou JJ, reforçando: "Vamos partir para este jogo com muita fé, sonhando que é possível. (…) Pode ser que tenhamos sorte neste jogo, que o Atlético cometa alguns erros e que os jogadores do Sporting possam aproveitá-los."

Também presente na conferência de imprensa, o médio Bruno Fernandes disse que o momento conturbado não atingiu a equipa, que mantém a força no início da temporada. "Estamos simplesmente focados em dar o máximo pela instituição Sporting. Representamos uma instituição muito grande e que merece de todos o nosso respeito e trabalho. A força dos jogadores é a mesma do início da época, vamos continuar a dar o máximo com o objectivo de conseguir bons resultados", disse.

A esperança na passagem na eliminatória está igualmente viva. "Não deixamos de acreditar", assegurou o atleta, que deixou a receita para uma noite de glória:" Temos de fazer um jogo quase perfeito, pois o Atlético sofre poucos golos. E são letais na frente."

O Sporting chega ao jogo com os espanhóis depois de dias de "convulsão", com críticas públicas do presidente, Bruno de Carvalho, ao plantel, levando a uma reacção, também pública, de 19 jogadores, a manifestarem o seu desagrado.

O cenário levou a um aparente "divórcio" entre jogadores e presidente e, mais tarde, à intervenção do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, considerando que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar em funções e anunciou a intenção de agendar uma reunião magna com vista a uma eventual destituição do líder "leonino".