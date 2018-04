O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, decidiu retirar os processos disciplinares instaurados aos jogadores na sequência da polémica que começou com uma publicação do líder do clube de Alvalade, no Facebook. Segundo o comunicado citado pelo Record, a decisão foi tomada esta quarta-feira após reunião do conselho de administração da SAD "leonina".





Apesar de ter sido unânimemente considerado, pela Administração da SAD e pelo Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal, que a atitude dos jogadores da equipa principal de futebol profissional foi incorrecta para com a sua entidade patronal, entendeu-se que o momento actual tem que ser ainda de maior união e coesão, de forma a que possamos cumprir aquelas que são as naturais aspirações do Universo Sportinguista, isto é, a conquista das provas em que estamos a competir", pode ler-se no comunicado.



"Com este gesto, a Administração da SAD e a Direcção do Clube querem mostrar, mais uma vez, que os superiores interesses do Sporting CP estão e estarão sempre acima de qualquer situação ou decisão", diz ainda o executivo de Bruno Carvalho, acrescentando: "Por vezes, estes superiores interesses, justificam que seja dado um passo atrás, tendo a humildade de reconhecer estar a contribuir para que a Equipa possa, dentro de campo, dar todos os passos em frente que sejam necessários à conquista da Glória, que todos pretendemos alcançar."

Os "leões" têm vivido dias de "convulsão", com críticas públicas do presidente, Bruno de Carvalho ao plantel após a derrota do Sporting na Liga Europa frente ao Atlético de Madrid, levando a uma reacção, também pública, de 19 jogadores, a manifestarem o seu desagrado.

O cenário levou a um aparente "divórcio" entre jogadores e presidente e, mais tarde, à intervenção do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, considerando que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar em funções e anunciou a intenção de agendar uma reunião magna com vista a uma eventual destituição do líder "leonino".