Os contratos de patrocínio do Paris Saint-Germain, com várias empresas associadas ao grupo do Qatar que detém o clube, foram "significativamente sobrevalorizados", segundo concluiu uma investigação preliminar da UEFA, revelou esta quarta-feira o Financial Times, que cita várias fontes próximas do processo.A Autoridade para o Controlo Financeiro dos Clubes (CFLI), que aplica as regras do "fair play" financeiro da UEFA, nomeou a empresa independente Octagon para estimar os contratos entre o clube e empresas associadas, todas elas próximas do próprio Estado do Qatar, que financia o Qatar Sports Investment.Os contratos, no valor de 200 milhões de euros, terão sido "significativamente sobreavaliados", noticia o Financial Times, a partir de especialistas consultados na investigação preliminar.Assim, o clube pode enfrentar sanções da UEFA, que estipula que um clube a participar nas competições europeias não pode apresentar um défice superior a 30 milhões de euros num período de três anos, mesmo sendo apoiado por um dono com capacidade para investir.A UEFA instaurou uma investigação ao clube francês após as contratações do brasileiro Neymar, recrutado ao Barcelona por 222 milhões de euros, e do francês Kylian Mbappé, que chegou por empréstimo do Mónaco com uma cláusula de compra obrigatória a rondar os 180 milhões.Em 2014, o clube já tinha sido sancionado por um contrato com o Turismo do Qatar, que a UEFA considerou sobrevalorizado, tendo tido que pagar uma multa e sofrido restrições nas inscrições de jogadores na Liga dos Campeões.Contactada pela agência noticiosa francesa AFP, a UEFA alegou que não comenta "quaisquer investigações em curso". O clube parisiense não comenta o caso.