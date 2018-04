Avião onde seguia a equipa do Caldas aterra de emergência após ser atingido por raio

O Caldas voltou a não conseguir voar para os Açores e a partida com o Praiense, a contar para a 27ª jornada do Campeonato de Portugal, foi novamente adiada. Quinze minutos após a formação das Caldas da Rainha ter levantado voo em direcção à ilha Terceira, o avião foi atingido por um raio e acabou por voltar a Lisboa por motivos de segurança.Segundo Nuno Ferreira, vice-presidente do Caldas e responsável pelo futebol sénior, ainda foi sugerido novo voo pela companhia aérea encarregue de os transportar, mas os jogadores não tinham "condições psicológicas para viajar". "A parte humana está acima de qualquer valor", lembrou a"Levámos cerca de 15 minutos e a asa esquerda do avião foi atingida por um raio. Toda a gente que estava no avião sentiu. Viu-se um clarão muito grande e, de seguida, um estrondo. Parecia que o avião se ia partir todo. Depois, o comandante informou que íamos ter de regressar a Lisboa", contou.Os clubes estão agora à "procura de uma solução para que o jogo seja realizado".Leia toda a história aqui