Rogério Alves negou esta quinta-feira, no artigo de opinião publicado n’A Bola, que seja candidato à presidência do Sporting. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados e ex-líder da Mesa da Assembleia Geral dos "leões" garantiu ainda que "não há eleições" no clube.

"Li que, ontem mesmo, haveria um almoço – presumo que com o mesmo Rogério Alves – destinado a que os comensais convencessem a candidatar-se à presidência, almoço preenchido por figuras do chamado ‘antigo regime’!? Tudo isto seria assim porque, afinal, o instado teria mesmo esse desejo (não sei se o de se candidatar ou apenas o de ser convidado), agora de acordo com fontes mediúnicas, que terão insistido em manter o anonimato", começou por escrever o advogado no jornal desportivo.

"Presumo que algum homónimo estará a causar esta confusão noticiosa baseada na apropriação de dados, feito sempre reprovável", ressalvou. "Referi, há algum tempo, em entrevista ao DN e à TSF, que não sou candidato a coisa nenhuma porque o Sporting não está em processo eleitoral. Quando pretender dizer qualquer coisa sobre o Sporting, farei-o em on, como gosto de fazer e sempre faço, sem recurso a intermediários, fontes, chafarizes ou similares", defendeu o advogado.

O ex-bastonário defendeu ainda o treinador do clube verde e branco. "Manteve-se inabalável ao lado dos jogadores, ao lado do bom sendo, mantendo a cabeça fria, sem que a voz lhe tremesse nem a convicção lhe vacilasse por um segundo que fosse. Todos sentimos orgulho no nosso treinador e nos nossos jogadores. Poucos colegas de profissão terão enfrentado condições desta adversidade", escreveu Rogério Alves.