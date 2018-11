Jorge Jesus disse uma vez que o fair play é uma treta. No futebol, as promesas – e garantias –, mesmo as que são dadas por um presidente, são uma treta.

"Há uma grande injustiça com o Rui Vitória. Em dois anos conquistou seis títulos. Não somos invencíveis e, na época pasada, não estivemos tão bem. Mas é passado. O Rui Vitória tem feito um trabalho incrível e consegue ter sempre um plantel competitivo. Tem feito um trabalho fantástico na formação e é um projecto que o Benfica quer manter. O Rui Vitória é o homem certo para o projecto do Benfica. Por minha vontade, garanto que será o treinador do Benfica até ao fim do contrato. Tem havido muitas críticas e ele não merece".

Luís Filipe Vieira disse isto sobre Rui Vitória numa entrevista à TVI, a 30 de Outubro. Hoje, dia 29 de Novembro, ou seja, menos de um mês depois, equacionou despedir o treinador, aquele que ainda agora era "o homem certo" para o Benfica.

É verdade que na mesma entrevista em que defendeu Rui Vitória, Vieira fazia ao mesmo tempo um nada elegante piscar de olho a Jorge Jesus, admitindo o seu regresso ao Benfica.

"Não adivinho o futuro. A única coisa que poderei dizer é que sou amigo dele. Falamos periodicamente pelo telefone. Especulou-se também muito a situação do Jorge [com o Benfica]. Houve seis meses em que não falámos, posso dizer que a única piada que fiz foi quando ganhámos em Alvalade: ‘Agora acabou. Corre atrás de nós’. Nunca estivemos genuinamente zangados. Ele procurou a vida dele e o Benfica procurou outro treinador para lá estar. Tenho uma boa relação com o Jorge. Não o ponho de lado [para ser treinador], como não ponho outros. Imagine que o Rui Vitória quer sair. Temos o plano A, B, e C. Estão identificados, mas não vale a pena pensarmos nisso. Não estamos a pensar que o Rui Vitória irá sair".

Não falaram seis meses, mas nunca estiveram genuinamente zangados. Lá está, o fair play, ou melhor, as palavras são uma treta. Afinal, em meados de Outubro de 2015 o Benfica avançou com uma acção judicial no Tribunal do Barreiro por alegada quebra de contrato. No processo, conforme a SÁBADO deu conta na altura, o Benfica exigia a Jorge Jesus uma indemnização, "um valor simbólico de 14 milhões de euros" por danos não patrimoniais, "operando, por defeito, um cálculo de 1 euro por cada adeptos ou simpatizante" do clube.

No processo, "vexame", "traição" e "deserção" foram as palavras usadas para qualificar a saída de Jorge Jesus para o Sporting nesse Verão. "Foi uma desonra" o Benfica ter sido "ultrapassado e enganado pelo seu treinador principal", cuja desvinculação "arrastou consigo danos gravíssimos para a honra, o bom nome e o prestígio desportivo" do Benfica. O clube frisava ainda que "não há, praticamente, memória de uma ‘traição’ desta dimensão e relevo".

O regresso de Jorge Jesus, qual Messias que vai salvar o Benfica da crise, foi afinal adiado. E por duas razões. Primeiro, e apesar de o treinador ver com bons olhos a sua saída imediata do Al Hilal, clube da Arábia Saudita onde recebe 7 milhões de euros limpos por ano (ele próprio já o disse, em recentes entrevistas, que não quer ficar lá mais do que o ano de contrato), o Benfica terá de pagar para que ele saia no imediato – um valor a rondar os 2 milhões de euros.

Depois, há que acertar o salário de Jesus, que quando saiu do Benfica recebia 2 milhões de euros limpos por ano (no Sporting esse valor chegou a ser de 3,6 milhões, na última época). Ou seja, de certeza que Jorge Jesus vai querer auferir um valor mais próximo do seu actual salário. Portanto, Jesus dificilmente aceitará ir para o Benfica receber menos de 4/5 milhões limpos por ano.

Há ainda outra situação a resolver. Se Luís Filipe Vieira é o grande defensor do regresso de Jorge Jesus, essa não é uma questão consensual no universo benfiquista. Uma discórdia que é transversal, desde o mais simples e desconhecido adepto até à direcção. Isso é evidente nas opiniões dos comuns adeptos, entrevistados pelas televisões à porta do estádio ou nos programas de debate, que juram rasgar os cartões de sócios se isso acontecer.

"Jorge Jesus não pode voltar ao Benfica. Dilo-ei as vezes que for preciso", defendeu o escritor Jacinto Lucas Pires na Rádio Renascença, no passado dia 28. "Os benfiquistas têm de deixar de olhar para Jorge Jesus como o Messias que vem salvar o Benfica. É inaceitável o regresso de Jesus", argumentou, por sua vez, o escritor e ensaísta Henrique Raposo.

Luís Filipe Vieira, depois de reunir com Rui Vitória esta quinta-feira, dia 29 de Novembro, acabou por dar mais um voto de confiança ao treinador. Rui Vitória sempre se mostrou relutante em sair, por considerar que tem condições para dar a volta aos maus resultados.

O técnico, acossado pela contestação dos sócios e adeptos, que reagiram com assobios e lenços brancos aos desaires frente ao Belenenses e ao Moreirense (e que perderam a paciência após a humilhante goleada por 5-1 frente ao Bayern de Munique), sempre defendeu que "a equipa tem qualidade" e reiterou que não ia abandonar o barco. Um discurso que já tinha referido em Maio do ano passado, após perder o penta, deixando escapar o título para o FC Porto após uma derrota na Luz.

"Este ano não correu bem, é uma realidade, sou o primeiro a asumir as minhas responsabilidades. Não meto as medalhas ao peito, mas se tiver de meter, meto. Já sou um treinador com seis títulos no Benfica. Se calhar já colaborei com muitos milhões a entrar no Benfica. Estou já a preparar a próxima época. Não sou rato de porão nem vou fugir daqui para fora", defendeu.

Esta época, apesar de ter conseguido o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ultrapassando os turcos do Fenerbahçe e os gregos do Paok Salónica (o que permitiu um encaixe financeiro de 43 milhões de euros), o Benfica voltou a não chegar aos oitavos, sobretudo devido aos maus resultados com o Ajax (derrota em Amesterdão e empate na Luz).

No campeonato, Rui Vitória conseguiu vencer pela primeira vez na carreira o FC Porto liderando à 7ª jornada a classificação a par do Sp. Braga. Isso até levou a uma célebre tirada na conferência de imprensa: "Entrada na Champions? Check. Ganhar ao FC Porto? Check".

Ou seja, tudo parecia entrar nos carris nas hostes benfiquistas, que este ano tinham como lema "reconquista". Mas duas derrotas consecutivas, frente a Belenenses e Moreirense, trouxeram de novo a crise. Vitória voltou a garantir que tinha condições para continuar. "Tivemos mais oportunidades, mas não fazer golo a este nível paga-se caro. O Benfica quer ganhar sempre e os adeptos também, mas temos de saber conviver com o insucesso".

Depois da derrota com o Bayern de Munique, Vitória voltou a não atirar a toalha ao chão: "Não ficámos stisfeitos por perder, mas este jogo foi disputado com uma grande equipa. Perdemos o jogo, mas não perdemos a nossa identidade".

Rui Vitória sabe que está agora sem qualquer margem de manobra. Um pequeno deslize e a porta de saída, agora entreaberta, ficará escancarada. Até porque à espreita, do outro lado, está Jorge Jesus, em tempos apelidado de "traidor" pela cúpula benfiquista.