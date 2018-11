Quando somos crianças, ouvimos continuamente dos adultos que temos de aprender com os erros, para não passarmos a vida a cometer as mesmas asneiras. Luís Filipe Vieira parece levar essa máxima muito a sério, como o demonstrou esta quinta-feira, dia 29 de Novembro, quando, indo contra as opiniões dos restantes membros da direcção do Benfica, decidiu manter Rui Vitória como treinador.

Como admitiu, de forma implícita, Luís Filipe Vieira, a decisão de despedir Rui Vitória – após a humilhante derrota por 5-1 frente ao Bayern de Munique – tinha sido mesmo tomada na quarta-feira, numa reunião em que estiveram ainda Domingos Soares de Oliveira e Rui Costa. "Não vou esconder a todos que comentámos e falámos sobre a continuidade dele. Todas as notícias [do iminente despedimento de Rui Vitória] têm lógica, não são culpa da comunicação social".

Depois, Vieira revelou que foi dormir, ou melhor, reflectir, uma vez que decidiu não ir para casa e passou a noite no Centro de Treinos do Seixal e praticamente não pregou olho, e no dia seguinte (quinta-feira), deciu manter Vitória. "Essa decisão foi tomada com muito amadurecimento durante a noite e às 7h30 da manhã comuniquei-a ao Tiago Pinto".

Dali a pouco Rui Vitória chegou ao Seixal e o presidente do Benfica reuniu com ele. "Falámos e disse-lhe o que pensava do Benfica e se ele estava preparado para continuar. A responsabilidade é minha. Ontem, caminhámos para uma direcção, mas depois de reflectir muito entendi que ele devia continuar. Não há nada mais de especial, mas continuo a pensar que é o homem certo no lugar certo. Vamos ver se tenho razão ou não".

Ou seja, Luís Filipe Vieira decidiu, contra tudo e contra todos, manter Rui Vitória. E, na conferência de imprensa que deu no estádio da Luz, recorreu ainda a algo do domínio do sobrenatural, seja um feeling ou fé, para justificar: "Foi uma luz que me deu e acredito que é por ali que vamos".

A luz de que fala Luís Filipe Vieira tem duas cores: uma, mais escura, tem a ver com o que aconteceu no Verão de 2007, quando ele decidiu despedir o treinador Fernando Santos após um empate com o Leixões à 2ª jornada.

A chicotada psicológica foi ditada por esse empate e pelas fracas exibições do Benfica, em especial na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (vitória, por 2-1, sobre o Copenhaga). Isto quando o Benfica, com Fernando Santos, tinha feito uma excelente ponta final na época anterior (embora não tenha chegado para impedir o campeonato do FC Porto de Co Adriaanse), com 22 jogos invicto.

Esse foi, admitiu Luís Filipe Vieira várias vezes, o maior erro que cometeu desde que se tornou presidente do Benfica, já lá vão 15 anos. A 9 de Novembro de 2017, o presidente encarnado, numa entrevista à BTV, voltava a falar desse despedimento de Fernando Santos, um episódio traumático e que o atormenta amiúde.

"Até pela relação que tinha, e tenho, com ele, uma coisa que me custou muito foi ter de falar com o Fernando Santos e de lhe dizer que no dia seguinte ele já não seria treinador do Benfica. Foi muito difícil, posso dizer-lhe que quando saí de casa para ir ter com ele passou-me tanta coisa pela cabeça… Pensei voltar para trás… Não conseguia. Mas pronto, estava tomada a decisão… mas foi muito complicada para mim".

Voltando à luz que lhe deu [a Luís Filipe Vieira], há ainda a tonalidade clara e brilhante, que se explica pelo que aconteceu com Jorge Jesus na época 2012/13, quando o Benfica perdeu três títulos em duas semanas (campeonato, Liga Europa e Taça de Portugal). Nessa altura, deviam contar-se pelos dedos, no país e no mundo, os adeptos do Benfica que defendiam a continuidade de Jorge Jesus.

No jogo Benfica-Gil Vicente, da 2ª jornada (a 25 de Agosto de 2013), com a equipa encarnada a perder por 1-0 (já depois de sair derrotada da Madeira no arranque do campeonato), os milhares de adeptos presentes no estádio da Luz insultavam o técnico. "Demite-te", "Vai-te embora", "Não prestas" ou "Não és treinador para o Benfica" eram as expressões mais simpáticas gritadas na bancada.

No entanto, nos últimos minutos tudo mudou. Jesus lançou os sérvios Sulejmani e Markovic e dois golos, aos 91 e 93 minutos, deram a vitória aos encarnados. Esse triunfo, a que se juntou um empate (1-1) em Alvalade, na 3ª jornada (mais um golo de Markovic) foram o oxigénio que Jesus precisou para se aguentar e começar a mudar o seu destino e o do Benfica, que nessa época acabaria por ganhar campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal.

No final do jogo com o Rio Ave, no Jamor, Jesus desabafou, já na sala de imprensa: "Só eu sei o que me custou subir aquelas escadas [da tribuna do Estádio Nacional] no ano passado, quando perdemos com o Vitória de Guimarães. Só eu sei o que sofri com tudo o que ouvi e o que me chamaram".

"Essa foi uma decisão complicada. Lembro-me perfeitamente que toda a gente me criticava, que estava sozinho. Foi uma decisão bastante complicada, mas tinha de ser tomada porque estavam em causa os interesses do Benfica", admitiu há um ano, na BTV, Vieira, referindo-se à decisão de manter Jesus.

Ora, continuando no domínio do metafísico, Vieira espera que essa luz que viu e o levou a manter Rui Vitória seja uma nova epifania, como aconteceu com Jesus em 2013. " Continuo a pensar que [Rui Vitória] é o homem certo no lugar certo. Vamos ver se tenho razão ou não", disse Vieira esta quinta-feira, dando-lhe de seguida mais um voto de confiança: "Rui Vitória faz parte dos quadros do Benfica, os jogadores também e todos têm responsabilidade no que se está a passar. Rui Vitória não é o único culpado. Acho que hoje ficou tudo claro dentro daquele balneário. Desde o fisioterapeuta ao treinador e aos jogadores, ficou tudo muito claro para todos. É para jogar à Benfica, não é para jogar lento, lento, lento. É à Benfica, com garra".

Vieira diz que viu a luz. Mas podia ter justificado a sua solitária decisão apenas com a "estabilidade", à qual se referiu há duas semanas, numa homenagem aos campeões europeus pelo Benfica em 1961 e 1962. "Na última década invertemos o ciclo de vitórias existente no futebol português, conquistando 17 títulos, mais do que qualquer outro clube. Para isso muito contribuiu a estabilidade que imprimimos a este projecto, bem exemplificado pelo facto de o Benfica. Nesse período, apenas ter tido dois treinadores [Jorge Jesus e Rui Vitória]".

Aliás, é sintomático, se olharmos para o número de treinadores de Benfica, Sporting e FC Porto ao longo da história, verificar que quanto mais treinadores, mais mudança, menos estabilidade e menos títulos. O Sporting, que ganhou 18 campeonatos, tem no holandês Marcel Keizer o seu 90º treinador desde 1920 (quase à média de um por ano). O FC Porto soma 68 técnicos (para 28 campeonatos), enquanto o Benfica tem 36 títulos de campeão e apenas somou 46 treinadores.

Mais números da estabilidade: ter mais do que um treinador por época é uma tendência no Sporting. Aliás, nos últimos 40 anos, os leões mudaram de treinador em 23 épocas – e em 10 delas tiveram três ou mais técnicos. Nesse mesmo período, o Benfica só não acabou 10 épocas com o mesmo técnico (a última foi em 2007/08, com a despedida do espanhol José António Camacho), e o FC Porto apenas trocou de treinador a meio em seis ocasiões (grande parte delas nos recentes anos do tetra benfiquista).

Vieira podia ainda argumentar com mais estatísticas. Afinal, o Benfica só foi campeão após uma chicotada psicológica por uma vez. Foi na época 1967/68, quando as águias chegaram ao título após afastarem Fernando Riera (que tinha sido campeão na época anterior) em Dezembro, e também Fernando Cabrita (após uma derrota no Barreiro, frente à CUF, a cinco jornadas do fim), tendo sido o brasileiro Otto Glória a conseguir terminar a temporada em beleza, após uma vitória sobre o Sporting, na Luz, a duas jornadas do fim. Mas, nas outras 13 vezes que isso aconteceu, o resultado foi o insucesso.

Na sua noite de insónias no Seixal, Luís Filipe Vieira se calhar até analisou todos estes dados estatísticos e factuais para decidir manter Rui Vitória. Lembrou-se ainda do (mau) exemplo de Fernando Santos e do (bom) exemplo de Jesus. E ainda de que "o Benfica não é governado de fora para dentro", como ressalvou, num recado para os adeptos que puxam do lenço branco ao mínimo golo falhado.

Mas a verdade é que Vieira decidiu dar o seu toque de magia ou crença com o episódio da "luz" e também quando falou da "garra" e das vitórias "à Benfica". Porque Vieira sabe que o futebol, por muitas estatísticas e técnicas científicas que tenha, é sempre algo irracional. Vieira sabe que os adeptos, se a bola bater no poste e entrar, festejam e carregam a equipa ao colo (o famoso manto sagrado dos tempos de Jesus versus Lopetegui). Mas também é verdade que se a bola bater no poste e não entrar, os adeptos não perdoam ninguém e vão querer a cabeça de Rui Vitória. No sábado, contra o Feirense, será o continuar da agonia do Benfica e de Rui Vitória ou o início da epifania à Jorge Jesus?