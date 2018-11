Técnico dos "encarnados" garante que não é o dinheiro que o mantém no lugar e promete que benfiquistas "vão ter orgulho" na equipa.

"Para mim e para o presidente era mais fácil não estar aqui hoje, mas entendemos que o melhor para o Benfica seria continuarmos", disse Rui Vitória esta sexta-feira, na antevisão do jogo de sábado. O técnico do Benfica garante que não se sente um treinador a prazo e diz-se pronto a continuar.



Sobre a semana que passou, em que a derrota com Bayern de Munique o deixou à beira de sair do clube, diz que viveu a semana "intensamente" e concentrado em preparar o jogo de sábado, contra o Feirense.



Vitória deixa um repto aos adeptos. "Quem perdeu o orgulho no Benfica vai voltar a ter orgulho no Benfica", prometeu Vitória aos sócios a quem pediu "união", porque "o que os adversários querem é ver-nos enfraquecidos".



"Hoje podia estar a apanhar um avião para ser treinador para outro lado qualquer", acrescentou Rui Vitória que garante que "não é o dinheiro" que o mantém como treinador do clube.