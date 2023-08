Sporting de Braga garante presença na fase de grupos da Liga dos Campeões

As mais lidas

O Sporting de Braga apurou-se esta terça-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol pela terceira vez na sua história, ao vencer por 1-0 na visita ao Panathinaikos, em jogo da segunda mão do play-off.







EPA via Lusa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Depois do triunfo por 2-1 na primeira mão, em casa, os minhotos voltaram a impor-se aos gregos, no Estádio Olímpico de Atenas, graças a um golo de Bruma, aos 83 minutos, e juntam-se a Benfica e FC Porto na fase de grupos.Os ‘arsenalistas’ garantiram uma vaga na prova ‘milionária’ pela terceira vez, depois das presenças em 2010/11 e 2012/13.O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões está agendado para quinta-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no Mónaco.