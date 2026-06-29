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Desporto

Já há árbitro para o Portugal-Croácia

Record 20:15
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Norueguês Espen Eskas é o escolhido pela FIFA.

O norueguês Espen Eskas é o árbitro escolhido pela FIFA para dirigir o Portugal-Croácia, a contar para os 16 avos do Campeonato do Mundo e que está agendado para a madrugada de sexta-feira, à meia-noite.

Espen Eskas estará no Portugal-Croácia
Espen Eskas estará no Portugal-Croácia LUSA_EPA

O juiz de 38 anos, que arbitrou o empate a dois golos entre Uruguai e Cabo Verde, na fase de grupos, vai ter como assistentes os compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin, sendo que o sul-africano Abongile Tom será o 4.º árbitro. Recorde-se a equipa de videoarbitragem só é divulgada 24 horas antes do encontro.

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Já há árbitro para o Portugal-Croácia