Portugal fica a treinar em Palm Beach e viaja para Toronto na véspera do jogo com a Croácia

A Seleção já tem o planeamento definido para os próximos dias. A comitiva vai permanecer em Palm Beach, nos Estados Unidos, até quarta-feira, véspera do jogo com a Croácia. O encontro está marcado para as 19h00 em Toronto, Canadá, meia-noite em Portugal. Isto significa que a equipa orientada por Roberto Martínez irá ainda treinar mais trabalhar mais três vezes, hoje (treino de recuperação) amanhã e terça no local que tem servido como quartel-general neste Mundial'2026.



FPF

Em caso de vitória sobre a Croácia, Portugal regressa aos Estados Unidos para jogar os oitavos-de-final na cidade de Dallas.