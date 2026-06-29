Américo Aguiar: "É calculadora numa mão, terço na outra e seja o que Deus quiser"

Assiste a todos os jogos que consegue entre paróquias e seminários e mantém uma confiança inabalável de que Portugal vai conquistar o título. Para o cardeal, nem as rezas de Georgina ou da dona Dolores fazem diferença, mas sim a de todos os portugueses. "A oração de cada um ajuda sempre."

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Com uma calculadora na mão e o terço na outra, o cardeal Américo Aguiar acompanha todos os jogos do Mundial que consegue, quer seja nas paróquias ou nos seminários. Confiante que Portugal pode ganhar o título, acredita que a oração ajuda a criar um "espírito de maior união" entre adeptos e jogadores. Apesar de torcer pela seleção das quinas diz que tem também outras no coração: Cabo Verde e Brasil.

Mundial 2026 O Mundial segundo... Américo Aguiar Cardeal de Setúbal

Tem acompanhado os jogos deste Mundial?

Sim, sempre que posso tento ver, quer sejam os jogos de Portugal quer sejam os de outros países. Quando os jogos são noutro fuso horário é que é mais complicado.

Agora está em Roma, planeia acompanhar o Mundial através daí?

Estou a ser desencaminhado pelos nossos irmãos do Brasil. Eles vão ter um jogo amanhã (hoje) e estavam aqui todos a combinar assistir ao jogo do Brasil. Confesso que estou-me a sentir tentado a acompanhá-los.

Em Portugal onde é que costuma assistir os jogos?

Quando estou em casa, assisto em casa. Quando estou fora assisto aos jogos onde estiver. Às vezes é possível assistir nas paróquias, por exemplo, ou no seminário, mas quando há compromissos os compromissos estão primeiro.

Costuma rezar antes dos jogos?

Já há muito tempo que aprendi que Nosso Senhor gosta de todos e quer que corra tudo bem com todos. Por isso, não acredito que Nosso Senhor e os Santos sejam a favor ou contra alguma seleção.

A Georgina é uma pessoa muito religiosa. Acha que pode dar alguma força a Cristiano Ronaldo?

Quer seja a senhora que evocou, quer seja a mãe do Cristiano Ronaldo, que eu respeito muitíssimo, acredito que a oração de cada um ajuda sempre. Por isso, qualquer um que reze acho que ajuda a criar um espírito de maior união para aquilo que é o desafio que dentro das quatro linhas aqueles homens têm de assumir.

No primeiro jogo de Portugal conseguimos apenas um empate contra a República Democrática do Congo, mas na partida seguinte já batemos o Uzbequistão por 5-0. Isto é um sinal de que Portugal não pode perder a esperança?

Nós temos sempre o síndrome da calculadora. Muitos jogos em que participamos, andamos sempre com a calculadora a fazer contas porque já estamos um bocadinho habituados a sofrer, mais até do que outras seleções. Só lamento que quando perdemos ou o resultado é menos bom os jogadores e a equipa sejam insultados e que digam que é a pior do mundo, mas quando marcamos cinco golos, somos os melhores. O que é importante é que sintamos sempre ligados, humildemente, àquilo que é a nossa seleção.

E o que sentiu no último jogo em que empatámos contra a Colômbia?

Cada jogo é cada jogo e cada equipa é cada equipa. Às vezes vemos que há jogos que começam bem e terminam bem. Outras vezes é ao contrário. O que é preciso é não permitirmos que a ansiedade tome conta dos nossos corações em cada jogo. Devemos estar sempre juntos com os nossos jogadores, porque eu gosto muito dos jogos das seleções porque nos sentimos mais unidos.

A seleção é importante?

Eu acho que a seleção é importante para o País e para a sociedade, no meio de tantos problemas, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, como agora estamos a viver, como o terramoto da Venezuela. Espero que perante todas essas aflições e desgraças que isto sirva de algum conforto, de alegria, no meio de tantas dificuldades.

Tem algum jogador preferido dentro da seleção portuguesa?

Todos.

No dia 3 vamos jogar contra a Croácia. Já tem algum palpite de qual vai ser o resultado?

A Croácia é uma seleção muito exigente. O que eu desejo é que os jogadores estejam serenos, possam contar com o apoio de todos os portugueses e todos os que simpatizam com a nossa seleção se entreguem. Se eles se entregarem, dedicarem, transpirarem a camisola e, no fim, estivermos convencidos que todos fizeram tudo o que podiam e se o adversário, apesar disso tudo, nos superar... o futebol é assim.

Costuma apoiar outras seleções sem ser a portuguesa?

Acho que ficámos todos com um carinho especial por Cabo Verde. Os Tubarões Azuis, não é? E gosto do Brasil. Às vezes são coisas inexplicáveis. Eventualmente será a história dos jogos de Portugal com algumas seleções.

E quem é que vai vencer este Mundial?

Acho que vai ser Portugal e se não for Portugal, que seja uma das seleções pelas quais temos um carinho especial.

Está confiante que Portugal vai ser o grande vencedor?

Estou confiante, mas isto é jogo a jogo, etapa é etapa. Depois é calculadora numa mão, o terço na outra e seja o que Deus quiser.