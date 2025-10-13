Sábado – Pense por si

Histórico: Cabo Verde apura-se pela primeira vez para o Mundial de futebol ao vencer Eswatini

CM 19:05
Cabo Verde é também um dos países com menor população a chegar ao maior torneio de futebol do mundo.

A seleção de Cabo Verde venceu Eswatini por 3-0, esta segunda-feira, fazendo história ao apurar-se pela primeira vez para o Mundial de Futebol, o maior torneio do mundo da modalidade.

Seleção de Cabo Verde
Além de fazer história pela presença inédita, Cabo Verde é um dos países com menor população a chegar a um Mundial. O recorde continua a pertencer à Islândia, com 400 mil habitantes, que em 2018 alcançou a fase final na Rússia. Mas agora segue-se o arquipélago cujas ilhas abarcam 524 mil habitantes.

