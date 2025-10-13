Sábado – Pense por si

Já há data para o debate com os seis candidatos às eleições do Benfica

Record 15:48
Será transmitido pela BTV no dia 23 de outubro, às 21h30.

Os seis candidatos à presidência do Benfica vão debater no dia 23 de outubro, às 21h30, dois dias antes das eleições, que estão agendadas para dia 25. Será o único debate televisivo entre os candidatos antes de irem a votos, e terá transmissão na BTV. 

Recorde-se que Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luís Filipe Vieira, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho são os candidatos à presidência do Benfica. 

