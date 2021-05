Guardiola, o treinador do amor, contra Tuchel, o controlador implacável

Guardiola já venceu três Ligas dos Campeões, mas pode fazer história ao tornar-se o primeiro a consegui-lo com o Manchester City. Já Thomas Tuchel procura o seu primeiro grande troféu. Conheça a vida e o estilo dos treinadores que este sábado, dia 29, disputam a final da prova no estádio do Dragão.

Pep Guardiola ou Thomas Tuchel. A cidade do Porto vai ficar na história da carreira de um destes treinadores. O catalão, de 50 anos, é um papa-taças, com 49 troféus na carreira (até já venceu três Ligas dos Campeões, todas pelo Barcelona, uma como jogador e duas como treinador). Mas, se obtiver a vitória na final deste sábado, dia 29, no estádio do Dragão, será o primeiro a fazê-lo pelo Manchester City.



Já o técnico alemão, de 47 anos e no Chelsea desde janeiro, procura ganhar o seu primeiro grande troféu - o alemão tem apenas 10 títulos, todos obtidos como treinador, sendo que foi três vezes campeão nos escalões de formação e ganhou dois campeonatos de França pelo Paris Saint-Germain e uma taça da Alemanha pelo Borussia Dortmund. Veja as diferenças entre os dois treinadores.



A infância: a rua e os helicópteros

Nascido a 18 de janeiro de 1971, Josep Guardiola Sala passou a infância em Santpedor, uma vila de 7 mil habitantes que fica a 60 km de Barcelona. "Brincava todos os dias na rua. Quase não havia carros. Jogava futebol com os meus amigos até ficar escuro e a minha mãe chamar para jantar. Também jogávamos basquetebol ou ténis e íamos andar de bicicleta", lembrou o treinador em 2018, na BBC Radio 5. O pai, Valentí, trabalhava na construção civil e a mãe, Dolors, era tecedeira (quando a fábrica fechou, ficou a tomar conta dos quatro filho: Olga, Francesca, Pep e Pere). Na família, todos torciam pelo Barcelona, à exceção de um avô, adepto do Español.